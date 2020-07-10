ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2020 17:59
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Portföy Operasyonları & Raporlama Müdürü 2165566432 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi 2165597752 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859088
BIST
17:51114.304
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.489,50
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:516,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
17:517,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:51398,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,50
|Açılış
|: 398,46
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|104,50
|25.578.401
|% 10,00
|
|BFREN
|376,80
|52.515.484
|% 9,98
|
|BRYAT
|78,90
|42.800.663
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.884.821
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|8.583.507
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.640.965
|% -9,86
|
|TURGG
|55,10
|19.330.807
|% -9,75
|
|PEKGY
|8,73
|60.487.890
|% -9,25
|
|EKGYO
|2,13
|2.255.981.888
|% -1,39
|
|GARAN
|7,77
|1.252.290.759
|% -1,77
|
|TRKCM
|4,58
|1.233.308.061
|% -1,08
|
|SISE
|6,17
|1.179.387.749
|% -3,29
|
|THYAO
|11,72
|1.134.376.713
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,13
|2.255.981.888
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,62
|463.854.720
|% -3,57
|
|ODAS
|2,68
|745.930.026
|% 1,90
|
|TRKCM
|4,58
|1.233.308.061
|% -1,08
|
|KRDMD
|3,01
|745.941.592
|% -2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6648
|8,7082
|% 0,45
|
|Frank
|7,2845
|7,3284
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,77
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.613
|7,70
|
|Tam
|2.666
|2.681
|8,00
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,43
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