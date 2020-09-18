ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.09.2020 11:24
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100 Ulusal ve Uluslararası Borsalarda İşlem Gören Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları (Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 Altına Dayalı Olanlar Hariç Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat / Vadesiz Mevduat / Katılım Hesabı (TL-Döviz - Altın)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Ulusal ve Uluslararası Borsalarda İşlem Gören Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonları hariç)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Altına Dayalı Olanlar Hariç Kira Sertifikaları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875602
BIST
12:541.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:547,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5719
En Düşük
7,5327
12:548,9722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:54475,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,86
|Açılış
|: 475,58
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:52
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,24
|1.148.680.149
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|519.145.423
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,56
|280.653.365
|% 5,79
|
|AVOD
|4,17
|248.865.855
|% -6,08
|
|DGKLB
|2,59
|215.392.060
|% -9,76
|
|KRDMD
|3,24
|1.148.680.149
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|519.145.423
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,56
|280.653.365
|% 5,79
|
|IHLAS
|1,06
|95.369.989
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,59
|215.392.060
|% -9,76
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5699
|7,5724
|% 0,34
|
|Euro
|8,9692
|8,9731
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,8083
|9,8575
|% 0,49
|
|Frank
|8,3042
|8,3542
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0116
|2,0216
|% 0,29
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.199
|21,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,59
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,99
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,05
|