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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.12.2020 11:09



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 28.02.2018 AK Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Alper Özdamar 28.02.2018 AK Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895967


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BIST En Aktif Hisseler13:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 111,10 41.007.781 % 10,00  
CRFSA 78,15 70.459.175 % 9,99  
PSDTC 19,71 20.820.010 % 9,99  
PSDTC 19,71 20.820.010 % 9,99  
PSDTC 19,71 20.820.010 % 9,99  
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13:55 Alış Satış %  
Dolar 7,4481 7,4563 % 0,99  
Euro 9,1488 9,1661 % 1,13  
Sterlin 10,1711 10,2221 % 1,47  
Frank 8,4358 8,4866 % 1,19  
Riyal 1,9839 1,9939 % 1,11  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 -0,36  
Altın Gr. 454 454 4,87  
Cumhuriyet 3.005 3.051 47,00  
Tam 2.998 3.076 55,18  
Yarım 1.449 1.488 26,69  
Çeyrek 727 744 13,34  
Gümüş.Ons 26,45 26,48 -0,17  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,03  
B. Petrol 51,39 51,39 -0,24  
Seans Raporu 13:55
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