ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.12.2020 11:09
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 28.02.2018 AK Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Alper Özdamar 28.02.2018 AK Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895967
BIST
13:561.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,03
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
13:567,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0642
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
13:569,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0868
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
13:56454,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,87
|Açılış
|: 454,34
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler13:55
|MAALT
|111,10
|41.007.781
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|70.459.175
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.820.010
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.820.010
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.820.010
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|524.034
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|825.871
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,44
|94.183.555
|% -8,83
|
|ARZUM
|25,14
|1.104.482.678
|% -8,05
|
|GUBRF
|85,80
|2.233.852.780
|% 2,08
|
|SISE
|7,35
|1.109.665.677
|% 0,96
|
|ARZUM
|25,14
|1.104.482.678
|% -8,05
|
|GARAN
|10,30
|724.235.114
|% -0,68
|
|AFYON
|5,15
|426.366.547
|% 2,18
|
|SISE
|7,35
|1.109.665.677
|% 0,96
|
|YKBNK
|3,09
|287.815.054
|% 0,00
|
|AFYON
|5,15
|426.366.547
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,13
|155.845.745
|% -0,93
|
|GARAN
|10,30
|724.235.114
|% -0,68
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4481
|7,4563
|% 0,99
|
|Euro
|9,1488
|9,1661
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,1711
|10,2221
|% 1,47
|
|Frank
|8,4358
|8,4866
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% 1,11
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-0,36
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,87
|
|Cumhuriyet
|3.005
|3.051
|47,00
|
|Tam
|2.998
|3.076
|55,18
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|26,69
|
|Çeyrek
|727
|744
|13,34
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|-0,24
|