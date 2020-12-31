ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBulut Özer 28.02.2018 AK Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar LisansıAlper Özdamar 28.02.2018 AK Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895967BIST