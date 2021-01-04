ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat İğnebekçili 28.02.2018 HSBC-Müdür & Yönetici 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar LisansıUmur Açıkalın 04.01.2021 HSBC-Müdür & Yönetici 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896444BIST