ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 08:14
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat İğnebekçili 28.02.2018 HSBC-Müdür & Yönetici 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Umur Açıkalın 04.01.2021 HSBC-Müdür & Yönetici 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896444
BIST
12:311.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 20,73
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
12:317,3560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0739
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:319,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0265
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:31457,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,13
|Açılış
|: 457,11
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:31
|NIBAS
|57,20
|18.189.918
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.765.323
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.441.957
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.896.998
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.014.564
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|VKING
|8,47
|7.054.114
|% -5,89
|
|ARZUM
|23,20
|213.432.451
|% -5,77
|
|GUBRF
|82,10
|845.598.256
|% -4,59
|
|KOZAL
|104,80
|738.242.744
|% 8,38
|
|GARAN
|10,44
|601.479.095
|% 0,68
|
|SISE
|7,42
|586.008.200
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,21
|513.378.300
|% 3,27
|
|EKGYO
|2,21
|513.378.300
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,57
|314.664.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,15
|503.252.442
|% 2,27
|
|TSKB
|1,83
|282.541.898
|% 2,81
|
|KARSN
|3,48
|402.443.680
|% 7,08
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3485
|7,3560
|% -0,99
|
|Euro
|9,0367
|9,0482
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0334
|10,0837
|% -0,93
|
|Frank
|8,3335
|8,3838
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9551
|1,9650
|% -0,98
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,38
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.038
|3.084
|35,00
|
|Tam
|3.019
|3.096
|29,35
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|14,19
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,89
|52,89
|1,09
|
Seans Raporu
12:31
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 35 artarak (% 1.38 ) 1, 347
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, MERIT, BASCM, CMENT, PSDTC, UFUK, PSDTC, TURGG, TGSAS, MAALT
-
12:29
KSTUR, TGSAS, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:29
DOBUR, SELGD, KARTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında