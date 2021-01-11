ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2021 17:23
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 12 88
2017 8 92
2016 8 92
2015 8 92
2014 8 92
2013 4 96
2019 7,99 92,01
2020 9 91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900467
BIST
17:171.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,45
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:177,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1436
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:179,1409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1153
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:17442,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,72
|Açılış
|: 442,84
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:17
|FROTO
|148,50
|269.702.259
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.056.941
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|103.721.848
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|135.990.539
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.238.888
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,40
|3.202.304.005
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,50
|1.824.747.560
|% -1,57
|
|GARAN
|10,41
|1.214.165.976
|% -3,25
|
|SKBNK
|1,62
|1.134.643.577
|% 0,62
|
|TCELL
|16,86
|1.035.829.976
|% 0,06
|
|IHLGM
|1,36
|255.674.276
|% -2,86
|
|ODAS
|3,92
|519.036.642
|% -1,26
|
|PEKGY
|2,57
|176.420.648
|% -3,02
|
|TURSG
|7,18
|409.670.800
|% 0,28
|
|POLHO
|3,95
|184.384.212
|% -0,50
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5123
|7,5168
|% 1,95
|
|Euro
|9,1335
|9,1409
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,0867
|10,1373
|% 1,16
|
|Frank
|8,3940
|8,4446
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9964
|2,0064
|% 1,89
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-14,61
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,59
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,75
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:27KRSTL
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 895, 697 adet işlem
-
17:25GLBMD
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 459 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 1, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 32, 018.00 milyon TL de
-
17:24OSTIM
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 519, 593 adet işlem
-
17:23TSGYO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 063 adet işlem