ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSelçuk Yilmaz 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar LisansıFazlı Taşkent 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar LisansıMehmet Hamdi Özel 17.04.2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar LisansıFırat Şensoy 17.04.2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902350BIST