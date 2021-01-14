ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.01.2021 22:09
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selçuk Yilmaz 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fırat Şensoy 02.05.2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Hamdi Özel 02.05.2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fazlı Taşkent 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902356
BIST
10:531.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -10,01
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
10:537,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4097
En Düşük
7,3521
10:538,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
8,9991
En Düşük
8,9346
10:53440,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,69
|Açılış
|: 440,22
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler10:53
|PKENT
|1.076,90
|1.935.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.319.112
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|57.349.281
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|6.862.105
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,50
|673.493.269
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,51
|533.260.539
|% -3,31
|
|SISE
|7,82
|444.549.033
|% 1,16
|
|KRDMD
|6,61
|418.105.184
|% 3,12
|
|GARAN
|10,13
|284.300.020
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,50
|673.493.269
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,51
|533.260.539
|% -3,31
|
|SKBNK
|1,62
|189.339.425
|% -1,22
|
|TSKB
|1,88
|134.309.247
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,39
|96.103.080
|% 1,46
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3943
|7,3980
|% 0,50
|
|Euro
|8,9633
|8,9725
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0739
|10,1244
|% 0,23
|
|Frank
|8,2948
|8,3448
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9658
|1,9756
|% 0,46
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|3,90
|
|Altın Gr.
|440
|441
|2,97
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,41
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,68
|
Seans Raporu
10:53
daha fazla
-
11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 35 kaybederek (% -0.79 ) 1, 668
-
11:03
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, SODSN
-
11:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, EKGYO
-
11:03XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 6, 457.00 milyon TL de
-
11:03PINSU
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 032 adet işlem