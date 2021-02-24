ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.02.2021 12:50
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912123
BIST
14:091.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
14:097,1767
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0715
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
14:098,7339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0973
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
14:09416,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,72
|Açılış
|: 416,24
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,45
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler14:07
|PKENT
|1.760,00
|4.588.494
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MERIT
|377,00
|2.668.783
|% 9,98
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|74.013.194
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,10
|67.008.919
|% -9,80
|
|MEGAP
|8,10
|67.008.919
|% -9,80
|
|THYAO
|13,08
|1.479.334.927
|% 0,46
|
|SASA
|39,16
|1.323.173.664
|% 7,82
|
|KOZAL
|138,20
|1.125.783.010
|% 3,60
|
|PGSUS
|87,00
|1.022.308.972
|% 3,39
|
|ASELS
|17,65
|906.433.066
|% 3,34
|
|IHLAS
|0,90
|199.528.626
|% -9,09
|
|ODAS
|4,08
|759.792.867
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|428.104.836
|% -0,43
|
|TSKB
|1,82
|332.318.782
|% 1,11
|
|PETKM
|5,31
|872.047.331
|% -2,21
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1776
|7,1833
|% 1,10
|
|Euro
|8,7318
|8,7371
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,1164
|10,1671
|% 1,17
|
|Frank
|7,8636
|7,9110
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9060
|1,9156
|% 0,89
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,38
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|46,00
|
|Tam
|2.762
|2.834
|47,49
|
|Yarım
|1.335
|1.371
|22,97
|
|Çeyrek
|670
|685
|11,48
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|0,40
|