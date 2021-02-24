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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.02.2021 12:50



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
Fonun Risk Değeri 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912123


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BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.760,00 4.588.494 % 10,00  
CASA 195,80 1.370.796 % 10,00  
BALAT 9,36 1.328.176 % 9,99  
IDEAS 35,22 1.927.657 % 9,99  
MERIT 377,00 2.668.783 % 9,98  
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14:07 Alış Satış %  
Dolar 7,1776 7,1833 % 1,10  
Euro 8,7318 8,7371 % 1,16  
Sterlin 10,1164 10,1671 % 1,17  
Frank 7,8636 7,9110 % 0,56  
Riyal 1,9060 1,9156 % 0,89  
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14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 2,38  
Altın Gr. 417 417 4,65  
Cumhuriyet 2.776 2.818 46,00  
Tam 2.762 2.834 47,49  
Yarım 1.335 1.371 22,97  
Çeyrek 670 685 11,48  
Gümüş.Ons 27,70 27,74 0,05  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,07  
B. Petrol 64,88 64,88 0,40  
Seans Raporu 14:07
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