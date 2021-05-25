ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.05.2021 15:13
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937689
BIST
15:101.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:108,4199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4207
En Düşük
8,3771
15:1010,3326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0818
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3326
En Düşük
10,2454
15:10509,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,16
|Açılış
|: 509,52
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:10
|TRILC
|47,18
|136.585.964
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.497.735
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|959.915
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,38
|52.178.123
|% 8,50
|
|CANTE
|7,62
|233.670.647
|% 7,32
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|KUTPO
|55,00
|4.574.515
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|12.134.269
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|55.520.341
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.382.696
|% -9,88
|
|GARAN
|8,15
|1.120.450.137
|% 0,87
|
|KARSN
|5,10
|739.969.902
|% 1,19
|
|EREGL
|19,02
|412.420.776
|% -1,09
|
|KRDMD
|8,02
|382.444.983
|% -0,12
|
|THYAO
|13,40
|350.907.852
|% -0,52
|
|KARSN
|5,10
|739.969.902
|% 1,19
|
|GARAN
|8,15
|1.120.450.137
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,98
|202.114.568
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|173.963.689
|% 1,39
|
|TSKB
|1,39
|80.681.673
|% -0,71
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4179
|8,4199
|% 0,37
|
|Euro
|10,3245
|10,3326
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,8871
|11,9468
|% 0,40
|
|Frank
|9,3618
|9,4182
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2369
|2,2481
|% 0,29
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,77
|
|Altın Gr.
|509
|510
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.366
|3.417
|14,00
|
|Tam
|3.351
|3.436
|16,24
|
|Yarım
|1.620
|1.662
|7,86
|
|Çeyrek
|812
|831
|3,92
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,22
|68,22
|-0,17
|