ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.06.2021 08:34
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selçuk Yilmaz 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fazlı Taşkent 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fırat Şensoy 17.04.2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939753
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.435
En Düşük
1.419
18:058,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,6038
En Düşük
8,5886
18:0510,5099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0119
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,5215
En Düşük
10,4950
18:05526,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,08
|Açılış
|: 526,17
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
525,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|280,50
|1.939.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.962.372
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,00
|71.213.743
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|3.400.453
|% 9,96
|
|EUKYO
|5,98
|5.855.213
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,26
|15.162.251
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|3.172.257
|% -10,00
|
|DARDL
|18,89
|31.028.960
|% -9,96
|
|METUR
|25,00
|43.845.682
|% -9,42
|
|IZFAS
|6,69
|17.400.743
|% -8,73
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 2,60
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 4,33
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 7,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5987
|8,6036
|% 0,13
|
|Euro
|10,4971
|10,5099
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,1387
|12,1996
|% -0,01
|
|Frank
|9,5308
|9,5882
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2869
|2,2984
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-8,31
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,93
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,85
|71,85
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT