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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.06.2021 08:40



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selçuk Yilmaz 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fazlı Taşkent 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fırat Şensoy 02.05.2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939759


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Tam 3.469 3.557 47,40  
Yarım 1.677 1.721 22,93  
Çeyrek 841 860 11,46  
Gümüş.Ons 27,86 27,89 -0,29  
Gümüş Gr. 7,71 7,72 -0,07  
B. Petrol 71,77 71,77 0,42  
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