ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2021 07:01
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Tutarı (TL) 5.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 70-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 25-100 Devlet İç Borçlanma Senetleri
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/ Döviz) / Katılma Hesapları (TL/ Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-10 (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Ters Repo İşlemleri 0-75
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942560
BIST
10:361.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
10:368,6211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6540
En Düşük
8,6029
10:3610,3212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0207
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,3908
En Düşük
10,3087
10:36501,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 501,45
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:34
|TKURU
|126,60
|4.121.426
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|KONTR
|70,10
|11.053.450
|% 7,60
|
|RODRG
|18,20
|648.889
|% 7,06
|
|BERA
|18,81
|14.407.482
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|BOBET
|5,14
|47.914.731
|% -5,51
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,55
|328.882.770
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,22
|177.053.140
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|151.821.558
|% -0,24
|
|BJKAS
|6,52
|127.041.422
|% -3,83
|
|KOZAL
|125,30
|124.645.202
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,22
|177.053.140
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|75.962.771
|% -0,90
|
|YESIL
|2,30
|58.529.921
|% -0,86
|
|THYAO
|14,55
|328.882.770
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,21
|25.703.078
|% -0,82
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6226
|8,6242
|% 0,10
|
|Euro
|10,3179
|10,3274
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,0135
|12,0738
|% 0,01
|
|Frank
|9,4077
|9,4644
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2918
|2,3033
|% 0,06
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,78
|
|Altın Gr.
|501
|502
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,77
|73,77
|-0,62
|
Seans Raporu
10:34
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-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 55 kaybederek (% -0.36 ) 1, 537
-
10:46XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 2, 334.00 milyon TL de
-
10:45BOBET
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 118, 923 adet işlem
-
10:44IHGZT
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 1.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 921, 776 adet işlem
-
10:42SONME
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 36.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 707 adet işlem