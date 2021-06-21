ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2021 08:56
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Tutarı (TL) 5.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943251
BIST
14:181.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
14:188,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
14:1810,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0841
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
14:18503,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 7,64
|Açılış
|: 503,31
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,80
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler14:18
|OZBAL
|10,12
|7.680.443
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.979.809
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.275.343
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,66
|9.611.354
|% 9,62
|
|VAKFN
|9,52
|113.504.498
|% 8,92
|
|METUR
|6,39
|62.665.034
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|190.454.614
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,49
|1.039.755.715
|% -0,34
|
|GARAN
|8,09
|498.349.529
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,08
|384.884.729
|% 0,97
|
|EREGL
|18,09
|377.916.071
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,79
|359.698.313
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|384.884.729
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,13
|224.338.555
|% -0,93
|
|THYAO
|14,49
|1.039.755.715
|% -0,34
|
|TSKB
|1,28
|83.047.133
|% -2,29
|
|GARAN
|8,09
|498.349.529
|% -0,86
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7825
|8,7845
|% 0,54
|
|Euro
|10,4480
|10,4519
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,1525
|12,2134
|% 1,03
|
|Frank
|9,4957
|9,5529
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3342
|2,3459
|% 0,49
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,82
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,64
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|36,00
|
|Tam
|3.317
|3.402
|41,28
|
|Yarım
|1.603
|1.646
|19,97
|
|Çeyrek
|804
|823
|9,98
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,59
|73,59
|0,08
|