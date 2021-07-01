ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.07.2021 17:21
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945488
BIST
17:111.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:118,6716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0274
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6505
17:1110,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0066
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:11496,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,93
|Açılış
|: 496,09
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:09
|VERTU
|23,10
|49.234.897
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.206.819
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.731.331
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.807.933
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|3.731.489
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.076.138
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|DIRIT
|3,90
|974.666
|% -8,24
|
|THYAO
|13,62
|1.066.289.805
|% 1,87
|
|GARAN
|8,38
|827.002.572
|% 0,96
|
|SASA
|27,48
|413.372.551
|% 1,10
|
|KOZAL
|117,30
|337.703.577
|% 0,17
|
|ERBOS
|127,10
|317.562.266
|% -2,38
|
|EKGYO
|1,88
|250.665.381
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,18
|244.531.127
|% 0,93
|
|GARAN
|8,38
|827.002.572
|% 0,96
|
|THYAO
|13,62
|1.066.289.805
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,10
|76.206.819
|% 10,00
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6689
|8,6720
|% -0,31
|
|Euro
|10,3082
|10,3128
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9401
|12,0000
|% -0,48
|
|Frank
|9,3463
|9,4026
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3060
|2,3176
|% -0,28
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,47
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|36,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|35,95
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|17,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|1,82
|
Seans Raporu
17:09
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