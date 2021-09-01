ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2021 11:51
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961141
BIST
17:361.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:368,2916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0139
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:369,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8519
En Düşük
9,7770
17:36482,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,46
|Açılış
|: 483,11
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:36
|EGEPO
|5,50
|672.287
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.442.687
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.084.755
|% 9,98
|
|KARYE
|14,03
|24.346.716
|% -8,00
|
|SEYKM
|19,49
|23.231.934
|% -3,71
|
|AGYO
|3,57
|14.839.051
|% -3,51
|
|MANAS
|18,20
|13.769.870
|% -3,29
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|GARAN
|9,86
|1.170.854.178
|% -0,20
|
|THYAO
|12,96
|1.021.033.545
|% 2,21
|
|SASA
|27,88
|604.462.026
|% 1,46
|
|KOZAL
|105,00
|574.980.323
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,63
|535.381.589
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|535.381.589
|% -0,38
|
|GARAN
|9,86
|1.170.854.178
|% -0,20
|
|ODAS
|1,51
|172.008.303
|% 3,42
|
|THYAO
|12,96
|1.021.033.545
|% 2,21
|
|PETKM
|6,19
|480.030.164
|% -0,16
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2891
|8,2916
|% -0,17
|
|Euro
|9,8286
|9,8340
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,3925
|11,4496
|% -0,01
|
|Frank
|9,0229
|9,0772
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2034
|2,2145
|% -0,21
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-2,04
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|-1,08
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:50BURVA
Yüzde 9.38 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 753 adet işlem
-
17:49GARFA
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 361, 973 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TAVHL, PGSUS
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 54 artarak (% 0.12 ) 1, 302
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, SUMAS, BALAT, BSOKE, PSDTC, TGSAS, EDATA, AKYHO, ISBIR, BURCE