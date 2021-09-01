ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 28.02.2018Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST 100 GETIRI 10 24.10.2018 02.01.2019BIST-KYD OSBA SABIT 10 24.10.2018 02.01.2019BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 24.10.2018 02.01.2019BIST-KYD TUFE 5 24.10.2018 02.01.2019BIST-KYD DIBS TUM 65 24.10.2018 02.01.2019Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeErsin PAK Fon Kurulu Baskani 01.01.2016 17 HayırTaylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Uyesi 02.01.2015 23 HayırBurcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Uyesi 04.03.2013 17 HayırEmrah Ayrancı Fon Kurulu Uyesi 22.06.2021 19 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961144BIST