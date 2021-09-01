ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2021 12:01
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 28.02.2018
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST 100 GETIRI 10 24.10.2018 02.01.2019
BIST-KYD OSBA SABIT 10 24.10.2018 02.01.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 24.10.2018 02.01.2019
BIST-KYD TUFE 5 24.10.2018 02.01.2019
BIST-KYD DIBS TUM 65 24.10.2018 02.01.2019
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ersin PAK Fon Kurulu Baskani 01.01.2016 17 Hayır
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Uyesi 02.01.2015 23 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Uyesi 04.03.2013 17 Hayır
Emrah Ayrancı Fon Kurulu Uyesi 22.06.2021 19 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961144
BIST
17:481.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:488,3032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:489,8446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0187
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8519
En Düşük
9,7770
17:48483,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,38
|Açılış
|: 483,06
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:48
|EGEPO
|5,50
|672.749
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.464.218
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.087.666
|% 9,98
|
|KARYE
|14,03
|24.346.716
|% -8,00
|
|AGYO
|3,55
|15.090.215
|% -4,05
|
|SEYKM
|19,52
|24.249.339
|% -3,56
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|DESA
|9,41
|14.593.857
|% -2,99
|
|GARAN
|9,85
|1.196.733.424
|% -0,30
|
|THYAO
|12,92
|1.046.771.694
|% 1,89
|
|SASA
|27,86
|608.024.216
|% 1,38
|
|KOZAL
|104,90
|580.561.691
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,62
|567.910.338
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,62
|567.910.338
|% -0,76
|
|GARAN
|9,85
|1.196.733.424
|% -0,30
|
|ODAS
|1,52
|178.933.121
|% 4,11
|
|THYAO
|12,92
|1.046.771.694
|% 1,89
|
|PETKM
|6,17
|492.588.762
|% -0,48
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2978
|8,3032
|% -0,03
|
|Euro
|9,8386
|9,8446
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,4026
|11,4597
|% 0,08
|
|Frank
|9,0358
|9,0903
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2052
|2,2162
|% -0,13
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,10
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,13
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|70,92
|70,92
|-0,72
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem