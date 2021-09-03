ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 10:17
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.04.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 75 28.11.2019 02.01.2020
BIST-KYD OSBA SABIT 5 28.11.2019 02.01.2020
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 28.11.2019 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 28.11.2019 02.01.2020
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selçuk Yilmaz 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fazlı Taşkent 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fırat Şensoy 17.04.2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Talha Öznarin 01.09.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961612
BIST
13:031.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -10,33
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.467
13:038,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0408
|Açılış
|: 8,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
13:039,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
13:03484,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,97
|Açılış
|: 484,53
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler13:03
|YEOTK
|22,00
|204.094
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|35.263.082
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|801.074
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|13.489.771
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|3.112.942
|% 9,92
|
|ISBIR
|98,65
|1.716.609
|% -9,99
|
|KERVN
|0,57
|780.398
|% -8,06
|
|BURCE
|20,62
|5.668.703
|% -5,33
|
|GLRYH
|2,46
|3.947.958
|% -4,65
|
|KENT
|197,50
|1.244.434
|% -4,59
|
|THYAO
|12,89
|650.429.536
|% -0,08
|
|GARAN
|9,79
|461.006.619
|% -0,71
|
|BERA
|11,00
|204.824.118
|% -1,79
|
|SISE
|8,74
|195.258.527
|% -1,35
|
|KRDMD
|7,70
|194.526.229
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,74
|158.219.009
|% 6,75
|
|ODAS
|1,53
|94.671.951
|% -0,65
|
|AKYHO
|2,44
|137.140.422
|% -2,01
|
|THYAO
|12,89
|650.429.536
|% -0,08
|
|DOHOL
|2,69
|128.600.022
|% 1,13
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3128
|8,3149
|% 0,49
|
|Euro
|9,8696
|9,8731
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4659
|11,5234
|% 0,44
|
|Frank
|9,0535
|9,1081
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2097
|2,2207
|% 0,43
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|3,30
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,09
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|8,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|7,04
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|3,41
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|0,39
|