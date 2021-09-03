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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.09.2021 10:17



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.04.2019

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 75 28.11.2019 02.01.2020
BIST-KYD OSBA SABIT 5 28.11.2019 02.01.2020
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 28.11.2019 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 28.11.2019 02.01.2020

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selçuk Yilmaz 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fazlı Taşkent 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fırat Şensoy 17.04.2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Talha Öznarin 01.09.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961612


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13:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 3,30  
Altın Gr. 485 485 3,09  
Cumhuriyet 3.205 3.253 8,00  
Tam 3.189 3.269 7,04  
Yarım 1.541 1.581 3,41  
Çeyrek 773 791 1,70  
Gümüş.Ons 24,00 24,04 0,12  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,05  
B. Petrol 73,42 73,42 0,39  
Seans Raporu 13:03
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