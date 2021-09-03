ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 10:17
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.04.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 75 28.11.2019 02.01.2020
BIST-KYD OSBA SABIT 5 28.11.2019 02.01.2020
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 28.11.2019 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 28.11.2019 02.01.2020
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selçuk Yilmaz 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fazlı Taşkent 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Fırat Şensoy 17.04.2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Talha Öznarin 01.09.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961613
BIST
17:361.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:368,3056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0315
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:369,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0195
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:36487,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,21
|Açılış
|: 487,77
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,47
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:35
|OYLUM
|4,40
|34.425.990
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|249.392
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.611.425
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.776.778
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,38
|8.397.660
|% -6,43
|
|GLRYH
|2,44
|6.011.366
|% -5,43
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|LUKSK
|48,40
|13.550.269
|% -4,82
|
|THYAO
|12,89
|1.063.575.197
|% -0,08
|
|GARAN
|9,80
|930.474.796
|% -0,61
|
|SASA
|28,34
|546.015.071
|% 0,50
|
|EREGL
|18,18
|468.245.363
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,65
|439.991.934
|% -0,65
|
|ODAS
|1,57
|305.651.858
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,73
|286.112.652
|% 6,13
|
|YKBNK
|2,61
|287.411.202
|% -1,14
|
|GARAN
|9,80
|930.474.796
|% -0,61
|
|THYAO
|12,89
|1.063.575.197
|% -0,08
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3002
|8,3054
|% 0,38
|
|Euro
|9,8608
|9,8730
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4551
|11,5125
|% 0,35
|
|Frank
|9,0402
|9,0946
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2036
|2,2146
|% 0,16
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,17
|
|Altın Gr.
|487
|488
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|-0,24
|