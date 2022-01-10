ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.04.2019Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD DIBS 91 GUN 30 31.07.2019 29.11.2019BIST-KYD OSBA SABIT 15 31.07.2019 29.11.2019BIST-KYD REPO (BRUT) 40 31.07.2019 29.11.2019BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 15 31.07.2019 29.11.2019İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2018 9,16 90,842017 8 922016 8 922015 8 922014 8 922013 8 922019 8,73 91,272020 9 912021 10 90http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992263BIST