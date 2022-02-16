ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.02.2022 10:37
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002041
BIST
10:532.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,22
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.055
En Düşük
2.046
10:5313,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0353
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6297
En Düşük
13,5716
10:5315,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0631
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5123
En Düşük
15,4262
10:53812,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,05
|Açılış
|: 812,39
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
813,42
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler10:53
|RALYH
|7,70
|14.871.965
|% 10,00
|
|PKENT
|870,10
|4.593.258
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|17.690.562
|% 9,97
|
|CMENT
|31,82
|59.917
|% 9,80
|
|CEOEM
|18,33
|42.324.677
|% 9,30
|
|SANEL
|9,05
|907.833
|% -9,95
|
|GEREL
|5,02
|34.468.562
|% -3,65
|
|MARKA
|3,80
|1.213.338
|% -3,55
|
|OTTO
|33,00
|293.898
|% -3,51
|
|DAGHL
|11,29
|912.308
|% -3,17
|
|THYAO
|29,98
|896.178.720
|% 0,07
|
|KRDMD
|12,07
|428.862.602
|% 1,26
|
|FROTO
|261,90
|229.176.971
|% 3,23
|
|EREGL
|28,64
|218.081.424
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,09
|198.101.871
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|152.457.919
|% 0,87
|
|YKBNK
|4,09
|198.101.871
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,07
|428.862.602
|% 1,26
|
|DOHOL
|2,96
|100.374.427
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,56
|19.055.710
|% -1,75
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6153
|13,6294
|% 0,26
|
|Euro
|15,4955
|15,5123
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,4071
|18,4994
|% 0,30
|
|Frank
|14,6640
|14,7523
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6186
|3,6367
|% 0,15
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,71
|
|Altın Gr.
|812
|813
|2,17
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,27
|0,04
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|0,46
|