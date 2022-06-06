ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.06.2022 12:04
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100 Euro Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Euro Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20 Amerikan Doları Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira Sertifikalğı İdaresi, Belediyeler Dışındaki) Borçlanma Amacıyla Yurt Dışında İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçlarından (Eurobond) oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20 Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034803
BIST