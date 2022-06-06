ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100 Euro Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma paylarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Euro Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20 Amerikan Doları Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma AraçlarıTers Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira Sertifikalğı İdaresi, Belediyeler Dışındaki) Borçlanma Amacıyla Yurt Dışında İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 0-20FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçlarından (Eurobond) oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20 Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma AraçlarıAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034803BIST