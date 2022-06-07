ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2022 15:58
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035345
BIST
16:462.634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -14,40
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
16:4616,7467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1733
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
16:4617,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2287
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
16:46994,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 14,10
|Açılış
|: 994,86
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler16:46
|MARTI
|1,42
|60.775.722
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.373.616
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.063.734
|% 9,94
|
|MEPET
|3,38
|6.712.586
|% 9,74
|
|QUAGR
|29,54
|110.441.350
|% 9,41
|
|TOASO
|73,35
|1.494.874.976
|% -6,86
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KNFRT
|7,63
|39.161.202
|% -4,03
|
|TEKTU
|1,68
|36.117.319
|% -4,00
|
|DOKTA
|25,26
|2.111.721
|% -3,81
|
|THYAO
|48,62
|5.222.080.143
|% 1,59
|
|SASA
|43,96
|2.444.901.516
|% -0,72
|
|SAHOL
|21,10
|1.679.287.973
|% 0,76
|
|SISE
|22,16
|1.508.278.941
|% 1,28
|
|TOASO
|73,35
|1.494.874.976
|% -6,86
|
|ODAS
|2,97
|1.011.421.539
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,84
|663.878.708
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,88
|995.898.182
|% -2,01
|
|KARSN
|7,32
|1.361.851.736
|% 0,97
|
|TSKB
|2,41
|423.308.556
|% 3,43
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7213
|16,7467
|% 1,05
|
|Euro
|17,9108
|17,9702
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,9052
|21,0101
|% 1,05
|
|Frank
|17,1147
|17,2178
|% 0,73
|
|Riyal
|4,4537
|4,4760
|% 1,17
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|5,81
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,45
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|75,00
|
|Tam
|6.605
|6.772
|80,44
|
|Yarım
|3.193
|3.276
|38,91
|
|Çeyrek
|1.601
|1.638
|19,45
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,06
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,27
|