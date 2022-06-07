ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2022 15:59
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035346
BIST
16:582.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -9,09
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
16:5816,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1653
|Açılış
|: 120,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 119,5100
|
16,7752
En Düşük
16,5644
16:5817,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2174
|Açılış
|: 25,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
17,9870
En Düşük
17,7366
16:5811,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,14
|Açılış
|: 11,91
|
|Önceki Kapanış
|: 11,77
|
11,94
En Düşük
11,71
BIST En Aktif Hisseler16:58
|MARTI
|1,42
|60.983.024
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.156
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.064.187
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,58
|111.736.387
|% 9,56
|
|MEPET
|3,36
|6.876.082
|% 9,09
|
|TOASO
|73,45
|1.507.864.095
|% -6,73
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,91
|48.370.759
|% -4,56
|
|KNFRT
|7,63
|39.161.202
|% -4,03
|
|TEKTU
|1,68
|36.553.942
|% -4,00
|
|THYAO
|48,70
|5.381.369.393
|% 1,76
|
|SASA
|43,94
|2.471.962.414
|% -0,77
|
|SISE
|22,70
|1.845.809.425
|% 3,75
|
|SAHOL
|21,18
|1.704.097.322
|% 1,15
|
|TOASO
|73,45
|1.507.864.095
|% -6,73
|
|ODAS
|2,99
|1.028.186.282
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,83
|665.071.831
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,89
|1.012.212.036
|% -1,81
|
|KARSN
|7,32
|1.390.512.190
|% 0,97
|
|TSKB
|2,41
|424.414.841
|% 3,43
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7270
|16,7387
|% 1,00
|
|Euro
|17,9016
|17,9589
|% 1,23
|
|Sterlin
|20,9246
|21,0296
|% 1,14
|
|Frank
|17,1252
|17,2284
|% 0,79
|
|Riyal
|4,4490
|4,4713
|% 1,06
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,52
|
|Altın Gr.
|997
|998
|16,85
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.764
|103,00
|
|Tam
|6.632
|6.799
|107,87
|
|Yarım
|3.206
|3.289
|52,18
|
|Çeyrek
|1.608
|1.645
|26,08
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,30
|
Seans Raporu
16:58
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