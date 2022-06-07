ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2022 16:00
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035349
BIST
17:332.640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,90
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:3316,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1725
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:3317,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2370
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
17:33995,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 15,20
|Açılış
|: 995,96
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:31
|MARTI
|1,38
|69.141.395
|% 38,00
|
|QUAGR
|29,70
|121.535.115
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.469
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.147.114
|% 9,94
|
|BIOEN
|7,01
|398.890.138
|% 9,87
|
|TOASO
|73,30
|1.549.328.805
|% -6,92
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,91
|49.131.929
|% -4,56
|
|RODRG
|16,22
|2.450.123
|% -4,02
|
|TEKTU
|1,68
|38.869.122
|% -4,00
|
|THYAO
|48,22
|5.913.747.355
|% 0,75
|
|SISE
|22,96
|2.629.752.007
|% 4,94
|
|SASA
|43,92
|2.572.051.336
|% -0,81
|
|SAHOL
|21,10
|1.814.278.601
|% 0,76
|
|TOASO
|73,30
|1.549.328.805
|% -6,92
|
|ODAS
|2,97
|1.072.220.398
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,84
|699.151.945
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,88
|1.087.802.426
|% -2,01
|
|DOHOL
|4,24
|909.310.597
|% 1,19
|
|KARSN
|7,31
|1.420.375.192
|% 0,83
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7361
|16,7476
|% 1,05
|
|Euro
|17,9560
|17,9928
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,9253
|21,0302
|% 1,15
|
|Frank
|17,1156
|17,2187
|% 0,74
|
|Riyal
|4,4503
|4,4726
|% 1,09
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|7,91
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,38
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,11
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,10
|
Seans Raporu
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