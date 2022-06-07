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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.06.2022 16:01
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035350


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RYSAS 9,07 40.064.187 % 9,94  
QUAGR 29,58 111.736.387 % 9,56  
MEPET 3,36 6.876.082 % 9,09  
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Riyal 4,4488 4,4711 % 1,06  
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Altın Ons 1.850 1.851 9,45  
Altın Gr. 995 995 14,10  
Cumhuriyet 6.636 6.737 76,00  
Tam 6.610 6.776 85,01  
Yarım 3.195 3.278 41,12  
Çeyrek 1.602 1.639 20,56  
Gümüş.Ons 22,09 22,11 0,03  
Gümüş Gr. 11,84 11,85 0,08  
B. Petrol 120 120 0,27  
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