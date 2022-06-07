ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2022 16:04
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035352
BIST
17:322.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,36
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:3216,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1742
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:3217,9971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2556
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9971
En Düşük
17,7366
17:32994,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,86
|Açılış
|: 994,83
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:32
|MARTI
|1,38
|71.944.679
|% 38,00
|
|QUAGR
|29,70
|121.536.333
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.658
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.147.141
|% 9,94
|
|MEPET
|3,38
|7.099.385
|% 9,74
|
|TOASO
|73,50
|1.563.026.378
|% -6,67
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,90
|49.502.127
|% -4,70
|
|HEKTS
|33,58
|1.357.773.038
|% -3,95
|
|DOKTA
|25,30
|2.273.484
|% -3,66
|
|THYAO
|48,28
|5.946.986.821
|% 0,88
|
|SISE
|23,00
|2.680.562.736
|% 5,12
|
|SASA
|43,82
|2.578.491.501
|% -1,04
|
|SAHOL
|21,12
|1.822.192.512
|% 0,86
|
|TOASO
|73,50
|1.563.026.378
|% -6,67
|
|ODAS
|3,00
|1.083.437.981
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|700.027.195
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,88
|1.107.184.147
|% -2,01
|
|DOHOL
|4,23
|914.957.996
|% 0,95
|
|KARSN
|7,30
|1.422.057.259
|% 0,69
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7359
|16,7476
|% 1,05
|
|Euro
|17,9583
|17,9971
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,9344
|21,0394
|% 1,19
|
|Frank
|17,1371
|17,2403
|% 0,86
|
|Riyal
|4,4509
|4,4732
|% 1,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,73
|
|Altın Gr.
|995
|996
|14,91
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,17
|
Seans Raporu
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