ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2022 16:07
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035354
BIST
17:322.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,36
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:3216,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1742
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:3217,9971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2556
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9971
En Düşük
17,7366
17:32994,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 14,07
|Açılış
|: 994,83
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:30
|MARTI
|1,38
|70.342.844
|% 38,00
|
|QUAGR
|29,70
|121.536.333
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.658
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.147.114
|% 9,94
|
|BIOEN
|7,01
|401.698.216
|% 9,87
|
|TOASO
|73,40
|1.557.842.473
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,90
|49.148.420
|% -4,70
|
|DOKTA
|25,16
|2.272.573
|% -4,19
|
|HEKTS
|33,60
|1.352.451.033
|% -3,89
|
|THYAO
|48,24
|5.928.718.289
|% 0,79
|
|SISE
|22,98
|2.656.521.718
|% 5,03
|
|SASA
|43,86
|2.575.561.513
|% -0,95
|
|SAHOL
|21,10
|1.817.081.613
|% 0,76
|
|GARAN
|15,63
|1.558.821.764
|% -3,16
|
|ODAS
|2,99
|1.077.792.266
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,84
|699.706.256
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,88
|1.099.709.414
|% -2,01
|
|DOHOL
|4,24
|912.604.203
|% 1,19
|
|KARSN
|7,31
|1.421.410.811
|% 0,83
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7362
|16,7476
|% 1,05
|
|Euro
|17,9597
|17,9967
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,9292
|21,0342
|% 1,16
|
|Frank
|17,1265
|17,2297
|% 0,80
|
|Riyal
|4,4499
|4,4723
|% 1,09
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,11
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,14
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,15
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,55
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 68 kaybederek (% -0.49 ) 2, 369
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17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QUAGR, INTEM, MEPET, RYSAS, BIOEN
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17:45
TUKAS, DERIM, GZNMI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:45
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17:45RODRG
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