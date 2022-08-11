ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.08.2022 13:30
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054530
BIST
14:572.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 27,19
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:5717,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1011
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9701
En Düşük
17,8065
14:5718,5747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1599
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:571.036,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,48
|Açılış
|: 1.036,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.036,73
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:55
|BARMA
|43,56
|7.146.149
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|126.028.107
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|432.882.364
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.976.327
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|182.779.487
|% 9,80
|
|TIRE
|19,84
|203.345.629
|% -9,98
|
|PAMEL
|189,00
|13.774.334
|% -9,13
|
|KZBGY
|31,72
|45.502.958
|% -9,06
|
|OLMK
|11,66
|50.210.925
|% -8,91
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,80
|4.415.760.569
|% 1,08
|
|AKBNK
|10,03
|1.787.912.717
|% 2,35
|
|YKBNK
|5,60
|1.650.877.189
|% 3,51
|
|SASA
|52,90
|1.561.140.612
|% 0,19
|
|SISE
|24,32
|1.389.919.975
|% 1,33
|
|YKBNK
|5,60
|1.650.877.189
|% 3,51
|
|EKGYO
|3,62
|901.805.559
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,20
|833.124.960
|% 0,24
|
|AKBNK
|10,03
|1.787.912.717
|% 2,35
|
|ISCTR
|6,14
|1.095.947.049
|% 1,66
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9547
|17,9685
|% 0,56
|
|Euro
|18,5596
|18,5768
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,8715
|21,9812
|% 0,49
|
|Frank
|19,0210
|19,1356
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7662
|4,7901
|% 0,56
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|4,00
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.905
|7.009
|-6,00
|
|Tam
|6.948
|6.999
|15,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,06
|
|B. Petrol
|98,41
|98,41
|1,01
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:10DOAS
Yüzde 4.31 oranında artışla 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 577, 879 adet işlem
-
15:08DENGE
Yüzde 6.35 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 366, 948 adet işlem
-
15:07XU100
Endeks 2, 861 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 35, 935.00 milyon TL de
-
15:06EDIP
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 104, 835 adet işlem
-
15:05ORGE
Yüzde 5.47 oranında artışla 10.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 700, 448 adet işlem