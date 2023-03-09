ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSelçuk Yilmaz 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar LisansıGüzide Coşar Cerit 01.03.2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122298BIST