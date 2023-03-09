ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFazlı Taşkent 01.01.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar LisansıFırat Şensoy 17.04.2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar LisansıTalha Öznarin 01.09.2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar LisansıMürvet Gaye Vural Deran 01.03.2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122303BIST