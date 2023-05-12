ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2023 09:26
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150644
BIST
11:064.835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -13,39
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.821
11:0619,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0458
|Açılış
|: 21,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
11:0621,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2497
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,6841
En Düşük
21,3407
11:061.265,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.265,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler11:06
|AVHOL
|25,54
|24.959.527
|% 9,99
|
|CCOLA
|296,30
|236.404.227
|% 8,73
|
|ALFAS
|285,50
|291.059.226
|% 6,77
|
|EDATA
|19,12
|8.447.216
|% 6,64
|
|AYES
|18,50
|35.391
|% 6,08
|
|ARSAN
|6,48
|3.429.184
|% -10,00
|
|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
|
|UZERB
|157,20
|128.590
|% -6,87
|
|CUSAN
|14,89
|20.962.720
|% -6,23
|
|BOBET
|18,96
|42.376.759
|% -4,63
|
|ISCTR
|14,37
|2.533.385.407
|% 1,91
|
|THYAO
|134,10
|2.370.360.035
|% -1,61
|
|KCHOL
|96,95
|1.888.783.028
|% 0,36
|
|YKBNK
|11,93
|1.464.594.749
|% 3,47
|
|TUPRS
|72,00
|1.295.552.707
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,37
|2.533.385.407
|% 1,91
|
|YKBNK
|11,93
|1.464.594.749
|% 3,47
|
|EKGYO
|5,91
|441.198.823
|% -0,34
|
|SKBNK
|2,45
|155.870.856
|% 0,41
|
|TSKB
|4,41
|270.796.432
|% -2,22
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5842
|19,5925
|% 0,23
|
|Euro
|21,6070
|21,6133
|% 1,17
|
|Sterlin
|24,4483
|24,5709
|% 0,27
|
|Frank
|21,8648
|21,9966
|% 0,42
|
|Riyal
|5,2071
|5,2332
|% 0,21
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|-6,43
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.603
|4.780
|-84,00
|
|Çeyrek
|2.295
|2.376
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,09
|15,10
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|-0,38
|