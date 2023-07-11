ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.07.2023 08:07
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170231
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,1034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0148
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,2274
En Düşük
26,0249
18:0528,7510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0988
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
29,1323
En Düşük
28,6069
18:051.617,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.617,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.623,78
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.044.147
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.124.485
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.355.816
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.837.080
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.526.261
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.166.105.685
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.434.890.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.875.712
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0981
|26,1034
|% 0,06
|
|Euro
|28,7387
|28,7510
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,5089
|33,6770
|% 0,15
|
|Frank
|29,3833
|29,5603
|% 0,09
|
|Riyal
|6,9340
|6,9688
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|4,91
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.455
|10.692
|50,00
|
|Yarım
|5.228
|5.371
|26,00
|
|Çeyrek
|2.622
|2.685
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,51
|19,53
|0,11
|
|B. Petrol
|78,08
|78,08
|0,39
|