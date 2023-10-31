ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.10.2023 08:53
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212142
BIST
'
14:337.698
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -14,40
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:3328,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0491
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:3330,1607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1464
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:331.817,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.817,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:31
|TABGD
|190,30
|4.856.976.335
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|247.913.814
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|218.458.414
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.575.537
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.256.011
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|DOFER
|43,84
|46.851.824
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.856.976.335
|% 10,00
|
|THYAO
|221,60
|4.768.833.497
|% 1,23
|
|MIATK
|898,80
|3.676.284.159
|% 8,75
|
|TUPRS
|144,30
|3.252.835.206
|% 2,05
|
|ASTOR
|127,40
|1.939.309.978
|% -2,30
|
|ODAS
|12,78
|1.450.633.011
|% -2,59
|
|EKGYO
|6,64
|607.340.809
|% -1,19
|
|ZOREN
|5,54
|462.248.044
|% 0,54
|
|YKBNK
|17,68
|1.249.640.188
|% 0,80
|
|MHRGY
|5,37
|385.872.585
|% -3,24
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2499
|28,3127
|% 0,26
|
|Euro
|30,1466
|30,1608
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,3620
|34,5343
|% 0,22
|
|Frank
|31,2099
|31,3979
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5178
|7,5555
|% 0,10
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|2,66
|
|Altın Gr.
|1.816
|1.816
|2,27
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.976
|12.050
|-16,00
|
|Yarım
|6.006
|6.050
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.994
|3.025
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,12
|21,14
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,79
|86,79
|0,44
|