ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün asgari %60'ını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami %29'u Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları,Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler , asgari %10 olmak üzere azami %30'u ise BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılma hesaplarına ve azami %2'si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerine , asgari % 1'i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına yatırılabilir.Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Rehber ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266511BIST