ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
17.06.2021 08:53
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6083 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942749
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.445
En Düşük
1.431
18:058,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6354
En Düşük
8,6029
18:0510,3561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0142
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,3693
En Düşük
10,3344
18:05503,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,58
|Açılış
|: 503,60
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
501,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|35,20
|74.030.954
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|1.000.617
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,32
|129.560
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|640.200
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|249.354.215
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|374.007
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|32.123.425
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|414.593
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.321.003
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|4.355.723
|% -9,93
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% -1,17
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% -0,71
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6045
|8,6209
|% 0,06
|
|Euro
|10,3325
|10,3561
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0211
|12,0814
|% 0,07
|
|Frank
|9,4436
|9,5005
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2890
|2,3005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|7,38
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,49
|0,01
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem