ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6083 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943257BIST