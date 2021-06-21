ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
21.06.2021 08:59
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6083 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943257
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.391
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0
En Düşük
0
18:058,7321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0700
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8,7814
En Düşük
8,7218
18:0510,3791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,3048
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|Önceki Kapanış
|: 7,2530
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10,4270
En Düşük
10,3648
18:05499,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,81
|Açılış
|:
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LOGO
|150,00
|69.837.368
|% 319,58
|
|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
|
|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
|
|TCELL
|16,55
|240.230.128
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,51
|45.739.187
|% 0,00
|
|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
|
|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,69
|23.662.443
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,54
|40.914.568
|% 0,00
|
|FONET
|13,10
|4.181.191
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% 0,00
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7289
|8,7321
|% -0,06
|
|Euro
|10,3699
|10,3791
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0316
|12,0920
|% 0,02
|
|Frank
|9,4374
|9,4943
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3220
|2,3337
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|14,24
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
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17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında