ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
25.06.2021 06:58
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6083 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944040
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,7065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,7005
18:0510,4075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3876
18:05497,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 497,06
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,13
En Düşük
496,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6977
|8,7065
|% -0,03
|
|Euro
|10,3928
|10,4075
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0785
|12,1391
|% -0,10
|
|Frank
|9,4432
|9,5001
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3135
|2,3251
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|