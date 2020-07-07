ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 12:32
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,67
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,7
Varsa İade Tutarı (TL)
1533,35
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
978,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,8
Brüt Getiri (%)
% 7,08
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
978,26
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
-Azami FTGK ve gerçekleşen FTGK oranları Haziran sonu oranlarıdır.
-Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
-Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda performansa bağlı olarak ek FİG ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855760
BIST
13:53118.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 44,56
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:536,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:537,7507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:53392,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,48
|Açılış
|: 392,26
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.017.100
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|120.011.695
|% 9,87
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|144.745.931
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.122.674
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.466.675
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,13
|66.212.310
|% -8,21
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,27
|13.014.393
|% -6,15
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,18
|2.285.074.196
|% 1,87
|
|ODAS
|2,94
|1.280.370.535
|% 3,52
|
|GARAN
|8,33
|999.703.388
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,82
|780.482.999
|% 0,06
|
|TUPRS
|88,35
|654.416.096
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,18
|2.285.074.196
|% 1,87
|
|ODAS
|2,94
|1.280.370.535
|% 3,52
|
|IHLGM
|1,92
|562.826.718
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,78
|420.102.865
|% 2,30
|
|TSKB
|1,33
|266.670.923
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5484
|8,5913
|% 0,04
|
|Frank
|7,2423
|7,2859
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,44
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,20
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,40
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,60
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,65
|42,65
|-0,45
|