ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 12:41
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,57
Varsa İade Tutarı (TL)
143298,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
146486,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,48
Brüt Getiri (%)
% 5,02
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
146486,17
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
-Azami FTGK ve gerçekleşen FTGK oranları Haziran sonu oranlarıdır.
-Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
-Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda performansa bağlı olarak ek FİG ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855774
BIST
13:56118.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 113,09
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:566,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:567,7511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:56392,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,46
|Açılış
|: 392,29
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.018.428
|% 9,98
|
|ADEL
|17,88
|37.022.783
|% 9,90
|
|KLGYO
|5,01
|124.974.450
|% 9,87
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|145.344.593
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|232.505.228
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,12
|66.768.198
|% -8,50
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,28
|13.091.587
|% -5,93
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,17
|2.313.931.477
|% 1,40
|
|ODAS
|2,93
|1.286.811.364
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.002.664.050
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,80
|784.526.463
|% -0,06
|
|TUPRS
|88,45
|657.674.063
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,17
|2.313.931.477
|% 1,40
|
|ODAS
|2,93
|1.286.811.364
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,91
|567.474.994
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,77
|420.530.704
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,33
|471.581.803
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5489
|8,5918
|% 0,04
|
|Frank
|7,2422
|7,2858
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,93
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,50
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,80
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,48
|