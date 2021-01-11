ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 17:25
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,92
Varsa İade Tutarı (TL)
49190,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1021357,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 9,67
Brüt Getiri (%)
% 10,38
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
612814,26
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900471
BIST
17:131.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,96
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:137,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1398
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:139,1325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1069
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:13443,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,45
|Açılış
|: 443,57
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:11
|FROTO
|148,50
|265.677.018
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.035.694
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|102.987.568
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|135.832.935
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.208.230
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,80
|3.179.807.187
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,49
|1.798.980.636
|% -1,97
|
|GARAN
|10,44
|1.176.679.753
|% -2,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.120.485.395
|% 0,62
|
|TCELL
|16,86
|1.027.108.849
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,49
|1.798.980.636
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.120.485.395
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,67
|585.853.840
|% 5,12
|
|IHLGM
|1,36
|251.276.059
|% -2,86
|
|TSKB
|1,81
|309.327.486
|% -1,63
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5116
|7,5148
|% 1,92
|
|Euro
|9,1267
|9,1361
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,0967
|10,1474
|% 1,26
|
|Frank
|8,3994
|8,4500
|% 1,25
|
|Riyal
|1,9963
|2,0063
|% 1,88
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-14,61
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,59
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,75
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:27KRSTL
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 895, 697 adet işlem
-
17:25GLBMD
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 459 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 1, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 32, 018.00 milyon TL de
-
17:24OSTIM
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 519, 593 adet işlem
-
17:23TSGYO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 063 adet işlem