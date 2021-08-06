ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.08.2021 09:48
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,96302
Varsa İade Tutarı (TL)
24224,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
81198,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,5245
Brüt Getiri (%)
-% 0,02
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
81198,5
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,75
Açıklamalar
Portföy yönetim şirketine performansa bağlı ek fon işletim gider ödemesi yılda 1 kez takvim yılı sonunda yapılmakta olduğundan, tabloda belirtilen "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı" ve "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı" sadece portföy yöneticisine ödenen sabit ücreti içermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955251
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
0
En Düşük
0
18:058,5430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5468
En Düşük
8,5140
18:0510,1225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0156
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1257
En Düşük
10,0744
18:05494,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 494,51
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,16
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5400
|8,5430
|% 0,27
|
|Euro
|10,0921
|10,1225
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,8573
|11,9168
|% 0,22
|
|Frank
|9,3744
|9,4309
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2715
|2,2828
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-3,98
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,01
|
|B. Petrol
|71,79
|71,79
|0,50
|