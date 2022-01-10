ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 18:05
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,6
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,31
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
28669,69
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 8,26
Brüt Getiri (%)
% 73,82
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
15638,01
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992167
BIST
17:562.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 19,82
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:5613,8008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0056
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5615,6213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1040
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:56801,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,84
|Açılış
|: 801,15
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:56
|INTEM
|118,80
|36.949.316
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|52.377.875
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.967.490
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.186.665
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|14.547.286
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,29
|66.054.063
|% -9,87
|
|ELITE
|18,03
|272.375.284
|% -9,12
|
|RALYH
|11,26
|33.004.332
|% -7,25
|
|TETMT
|321,80
|9.697.667
|% -4,51
|
|OSMEN
|27,88
|5.657.559
|% -4,46
|
|THYAO
|27,06
|4.184.747.732
|% 8,50
|
|GARAN
|11,79
|2.492.566.317
|% 0,34
|
|EREGL
|30,78
|1.942.967.871
|% 0,52
|
|KRDMD
|11,73
|1.927.253.019
|% 1,12
|
|SISE
|15,03
|1.846.583.481
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,69
|1.375.979.658
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,44
|781.680.541
|% 4,27
|
|GARAN
|11,79
|2.492.566.317
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,73
|1.927.253.019
|% 1,12
|
|THYAO
|27,06
|4.184.747.732
|% 8,50
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7848
|13,8008
|% -0,04
|
|Euro
|15,5836
|15,6213
|% -0,66
|
|Sterlin
|18,7310
|18,8249
|% 0,09
|
|Frank
|14,9203
|15,0101
|% -0,37
|
|Riyal
|3,6850
|3,7035
|% 0,50
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,02
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,86
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,08
|
|B. Petrol
|81,35
|81,35
|-0,40
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem