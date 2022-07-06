ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2022 15:10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
323882,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,82
Brüt Getiri (%)
% 8,48
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
323882,17
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Portföy yönetim şirketine performansa bağlı ek fon işletim gider ödemesi yılda 1 kez takvim yılı sonunda yapılmakta olduğundan, tabloda belirtilen "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı" ve "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı" sadece portföy yöneticisine ödenen sabit ücreti içermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042148
BIST
16:262.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 22,78
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:2617,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2544
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:2617,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0947
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:26976,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,11
|Açılış
|: 976,95
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KONYA
|991,70
|44.357.024
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.461.189
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.229
|% 9,97
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|GSDHO
|3,86
|198.983.203
|% 9,35
|
|ULUSE
|186,30
|9.947.024
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,12
|23.236.707
|% -8,95
|
|AKGRT
|2,54
|30.010.058
|% -7,30
|
|KZBGY
|85,10
|2.968.303
|% -4,92
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|47,64
|3.752.463.158
|% 1,36
|
|EREGL
|26,52
|1.646.082.314
|% 1,69
|
|SISE
|20,96
|1.236.561.156
|% -0,19
|
|TUPRS
|245,60
|969.904.813
|% -3,76
|
|HEKTS
|30,68
|968.409.890
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,75
|683.828.275
|% -1,43
|
|TSKB
|2,05
|217.514.873
|% 5,67
|
|YKBNK
|4,21
|388.054.401
|% 0,96
|
|ODAS
|2,78
|220.529.515
|% 0,00
|
|THYAO
|47,64
|3.752.463.158
|% 1,36
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2188
|17,2279
|% 1,50
|
|Euro
|17,5474
|17,5622
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,4603
|20,5629
|% 1,15
|
|Frank
|17,6719
|17,7784
|% 1,29
|
|Riyal
|4,5749
|4,5978
|% 1,52
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-0,03
|
|Altın Gr.
|977
|977
|13,97
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.664
|77,00
|
|Tam
|6.564
|6.653
|51,00
|
|Yarım
|3.213
|3.253
|25,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.626
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,19
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,68
|
Seans Raporu
16:26
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16:41XU100
Endeks 2, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 21, 629.00 milyon TL de
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16:41DEVA
Yüzde 6.85 oranında artışla 29.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 182 adet işlem
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16:40PENTA
Yüzde 6.37 oranında artışla 407.30 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 970 adet işlem
-
16:39ORGE
Yüzde 4.81 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 747, 486 adet işlem
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16:38POLHO
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 722, 737 adet işlem