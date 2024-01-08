ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2024 21:23
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,97296
Varsa İade Tutarı (TL)
1035486,66
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2644971,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 8,15
Brüt Getiri (%)
% 31,7
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1825443,68
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Befas Platformunda gerçekleşen işlemler kapsamında kurucunun 2023 yılında fon dağıtım kuruluşuna ödediği komisyon tutarı 9.233,42TL ' dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235008
BIST