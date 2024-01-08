ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2024 21:24
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,912946
Varsa İade Tutarı (TL)
61252,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
4223942,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 10,62
Brüt Getiri (%)
% 81,6
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
2307643,88
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Befas Platformunda gerçekleşen işlemler kapsamında kurucunun 2023 yılında fon dağıtım kuruluşuna ödediği komisyon tutarı 115.400,38TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235011
BIST