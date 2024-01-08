ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2024 21:25
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,915823
Varsa İade Tutarı (TL)
24466,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
829358,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 10,38
Brüt Getiri (%)
% 41,62
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
438912,35
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,75
Açıklamalar
Befas Platformunda gerçekleşen işlemler kapsamında kurucunun 2023 yılında fon dağıtım kuruluşuna ödediği komisyon tutarı 11.139,02TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235014
BIST