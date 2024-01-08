ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,9Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,427958Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)185337,1Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,29Brüt Getiri (%)% 59,82Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)104868,79Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4,34AçıklamalarFon , 01.11.2023 tarihinde Fon Sepeti Fonuna dönüştürülmüş olup Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı %1,90 olarak revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235015BIST