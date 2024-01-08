ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2024 21:25
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,9
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,427958
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
185337,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,29
Brüt Getiri (%)
% 59,82
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
104868,79
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4,34
Açıklamalar
Fon , 01.11.2023 tarihinde Fon Sepeti Fonuna dönüştürülmüş olup Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı %1,90 olarak revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235015
BIST