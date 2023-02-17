ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi17/02/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-325.01.03-31744 sayı ve 13.01.2023 tarihli yazısı ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı "Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir. Değişiklik 17.02.2023 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır.Bilgilerinize sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114693BIST