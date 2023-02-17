ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
17.02.2023 10:09
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/02/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-325.01.03-31744 sayı ve 13.01.2023 tarihli yazısı ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı "Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir. Değişiklik 17.02.2023 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır.
Bilgilerinize sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114693
BIST
12:385.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 35,32
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:3818,8691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:3820,0821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0669
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:381.106,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,77
|Açılış
|: 1.106,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:36
|DYOBY
|21,78
|28.350.759
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|57.804.500
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.474.912
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.769.204
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.057.669.703
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,36
|1.810.010.124
|% -94,79
|
|LIDER
|97,20
|19.961.731
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.838.279
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|758.020.074
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.774.459
|% -9,94
|
|TUPRS
|628,30
|2.191.999.168
|% -0,33
|
|THYAO
|142,20
|2.138.253.997
|% 1,57
|
|KRDMD
|19,36
|2.026.889.717
|% 0,68
|
|KOZAL
|27,36
|1.810.010.124
|% -94,79
|
|EREGL
|43,52
|1.782.890.168
|% -2,20
|
|KRDMD
|19,36
|2.026.889.717
|% 0,68
|
|KOZAL
|27,36
|1.810.010.124
|% -94,79
|
|AKBNK
|16,23
|924.517.563
|% 0,81
|
|YKBNK
|9,13
|518.579.629
|% 0,11
|
|EKGYO
|7,44
|400.285.686
|% 1,78
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8628
|18,8669
|% 0,10
|
|Euro
|20,0776
|20,0811
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,4595
|22,5721
|% -0,32
|
|Frank
|20,1805
|20,3021
|% -0,48
|
|Riyal
|5,0147
|5,0399
|% 0,11
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-14,14
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|7.469
|7.582
|-53,00
|
|Tam
|7.512
|7.567
|-89,00
|
|Yarım
|3.670
|3.703
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,58
|