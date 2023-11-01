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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

01.11.2023 13:27
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/11/2023
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2023 tarih ve E-12233903-325.01.03-42300 sayılı yazısı ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı, "Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212929


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