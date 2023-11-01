ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
01.11.2023 13:27
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/11/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2023 tarih ve E-12233903-325.01.03-42300 sayılı yazısı ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı, "Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212929
BIST
'
13:577.434
En Düşük
|Değişim
|: -1,07%
|| -80,11
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.427
En Yüksek
7.598
13:5728,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0340
|Açılış
|: 28,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3359
En Düşük
28,2395
13:5729,9057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0493
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8784
13:571.806,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.806,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler13:57
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|378,40
|8.321.773
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.177.230
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.593.997
|% 9,98
|
|DOBUR
|71,70
|24.618.993
|% 9,97
|
|MIATK
|723,60
|2.989.778.824
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.948.208.681
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.245.558
|% -10,00
|
|TURGG
|532,80
|38.824.816
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.856.507
|% -10,00
|
|TABGD
|194,60
|5.444.356.336
|% 2,26
|
|THYAO
|213,40
|3.826.520.389
|% -1,79
|
|TUPRS
|144,10
|3.392.281.682
|% 1,55
|
|MIATK
|723,60
|2.989.778.824
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.948.208.681
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,09
|724.194.337
|% -3,96
|
|GSRAY
|8,47
|819.025.565
|% -3,20
|
|EKGYO
|6,40
|610.700.740
|% -2,44
|
|ODAS
|11,26
|984.255.994
|% -4,66
|
|YKBNK
|17,03
|888.235.127
|% -1,22
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3168
|28,3359
|% 0,12
|
|Euro
|29,8939
|29,9057
|% -0,16
|
|Sterlin
|34,2917
|34,4637
|% 0,07
|
|Frank
|31,0448
|31,2318
|% 0,28
|
|Riyal
|7,5310
|7,5687
|% 0,15
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,75
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.806
|0,69
|
|Cumhuriyet
|12.213
|12.397
|-58,00
|
|Tam
|11.951
|12.032
|35,00
|
|Yarım
|5.994
|6.041
|18,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.020
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,60
|20,63
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,93
|85,93
|0,91
|