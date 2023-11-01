ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi01/11/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2023 tarih ve E-12233903-325.01.03-42300 sayılı yazısı ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı, "Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212929BIST