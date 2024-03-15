ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Değişken Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi15/03/2024AçıklamalarAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/01/2024 tarih ve E-12233903-325.01.03-48711 sayılı izni ile "Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.Değişiklik 15.03.2024 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır.Bilgilerinize sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259017BIST